Anitta anuncia música na trilha sonora de Velozes e Furiosos

A internacionalização da carreira de Anitta tem rendido cada vez mais frutos para a artista. Nesta quarta-feira (26/5), a cantora anunciou que terá uma música na trilha sonora do filme Velozes e Furiosos.

A faixa interpretada por Anitta levará o título de Furiosa. Em suas redes sociais, a carioca compartilhou a novidade com uma mensagem curta e direta.

Uma suposta tracklist do longa já é especulada na web. Entre os artistas que estão na possível playlist do filme consagrado no cinema estão Bad Bunny, The Prodigy, Lil Tecca, Murci, Ty Dolla $ing, Offset e outros.

Os fãs da cantora comemoraram a novidade nos comentários: “Vem ai, mamãe”, “Ela é a patroa”, “Uma solo em português, vencemos!”.

A previsão é que o filme estreie somente em 25 de julho no Brasil, no entanto, Velozes e Furiosos já está em exibição em diversos países.

Nos Estados Unidos o filme vai estrear em 25 de junho nos Estados Unidos, por isso, a expectativa é que a trilha oficial da produção não tarde a ser disponibilizada para o público.

Fonte/Foto: Metropoles