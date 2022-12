Anitta dá entrada em hospital de São Paulo

Nesta quinta-feira (1º), Anitta deu entrada em no ambulatório do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A assessoria da cantora confirmou que ela foi para a unidade de saúde. As informações são do G1.

Um comunicado revelou que a artista se consultou com seus médicos. Ela está bem e terá alta no final da tarde desta quinta.

Anitta usou uma rede social para dizer aos fãs que voltará para casa em breve. Ela também avisou que, na sexta-feira (2), fará um show.

– Tá tudo bem, gente… tudo certo. (…) Já já, eu volto para casa. Amanhã tem show. Tudo certo e segue o baile – escreveu, no Twitter.

Em julho, ela precisou fazer uma pausa para se submeter a uma cirurgia para tratar a endometriose.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/ Armando Arorizo