Anitta dá mais um passo na carreira e ‘Envolver’ é o clipe mais visto do mundo no Youtube

Depois de ter alcançado o primeiro lugar no Spotify, Anitta conquistou outro marco importante para a sua carreira. o clipe do hit ‘Envolver’ chegou também ao topo do ranking de videoclipes mais vistos do YouTube no mundo durante a última semana.

Os dados são atualizados todas as terças pela própria plataforma e Anitta conseguiu o feito três semanas após a música ter o primeiro lugar entre as mais ouvidas do mundo no Spotify. Por mais que tenha sido divulgado agora, ela já tinha sido alcançado antes mesmo do seu show no festival Coachella, na Califórnia, nos Estados Unidos, no último sábado (16).

“Às vésperas de sua tão esperada apresentação no Coachella, Anitta conquistou esse feito tão importante. São mais de 140 milhões de visualizações do videoclipe, realmente um fenômeno que envolveu o mundo inteiro”, disse Walter Venício, gerente de parcerias musicais do YouTube Music para a América Latina.

O novo videoclipe de Anitta, ‘Envolver’ atingiu mais de 145 milhões de visualizações e está em alta no YouTube há sete semanas.

Veja:

Como Anitta e seus fãs usaram o algoritmo para levar “Envolver” ao topo das paradas?

A música reproduzida mais de 6,4 milhões de vezes, sendo destes mais de 4,1 milhões vindo apenas do Brasil, contou também com o trabalho de fãs engajados nas redes sociais, que ajudaram a manipular o algoritmo do Spotify para levar a música para o topo da playlist. Os dados são do Rest of World, que conversou com especialistas da indústria para analisar o fenômeno da cantora.

Em 14 de março, a equipe da cantora mostrou como os fãs deveriam fazer para aumentar o engajamento da música. Retweetanto a postagem de uma internauta, o perfil de Anitta disse que para aumentar a popularidade da cantora era preciso montar playlists com sua música e lembrar de “usar contas diferentes no Spotify e lembrar de trocar de contar”. A orientação também era para não deixar a música no modo de repetição automática, pois contaria apenas como uma reprodução.

O site encontrou mais de 100 playlists no Spotify intituladas com nomes como Envolver #1, Stream Envolver, Envolver stream party e Envolver 20x, todas com as instruções de como ajudar a música a ganhar engajamento com o algoritmo do Spotify. O tempo também foi levado em conta, já que uma campanha rápida demais poderia fazer o serviço considerar que o engajamento estaria sendo conseguido com o uso de bots.

Fonte: Olhar Digital