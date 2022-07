Anitta defende Filipe Ret: “Criminoso é político corrupto”

A cantora Anitta saiu em defesa do rapper Filipe Ret após ele ser autuado por posse de drogas e alvo de mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (19). Em um comentário feito em uma reportagem acerca do tema, a artista expressou apoio ao amigo e escreveu que “criminoso é político corrupto”.

– Tudo nosso irmão ❤️ criminoso é político corrupto – postou a cantora.

A declaração de Anitta rendeu o que falar entre os internautas, e muitos relacionaram o comentário ao ex-presidente Lula (PT), a quem a artista declarou voto e apoio nas eleições deste ano.

– Tipo o ex-presidiário que você apoia? – escreveu uma usuária do Instagram.

– E o Lula é o quê? – questionou outro.

Anitta defende Filipe Ret Foto: Reprodução / Twitter

FILIPE RET

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou buscas contra o rapper Filipe Ret e conduziu o artista para a delegacia na manhã desta terça-feira (19). As ações fazem parte de uma operação que apura uma possível distribuição gratuita de cigarros de maconha durante o aniversário do artista, que aconteceu em junho. O evento ficou conhecido como open beck, cujo sentido significa maconha liberada.

O artista foi autuado por porte de drogas por ser flagrado com substâncias ilícitas durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em cinco de seus endereços. Além disso, o rapper ainda terá uma música sua em parceria com Marcelo D2, nomeada Maconha, investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Fonte: Pleno News