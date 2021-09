Anitta diz que ficou ‘bêbada pra caralh*’ na festa pós-Met Gala de Rihanna

Anitta se surpreendeu ao aparecer “normal” em uma foto tirada por paparazzis após deixar a festa organizada por Rihanna ontem, após o Met Gala 2021, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos EUA.

No Instagram, a cantora brasileira compartilhou a foto e disse estar tentando entender como parecia bem deixando a festa às 4h da manhã. “Eram literalmente 4h da manhã e eu estava bêbada pra caralh*”, escreveu.

Relacionadas

Na after party de Rihanna, Anitta apareceu com um conjunto preto cheio de franjinhas prateadas. Já na festa do Met Gala, ela usou um vestido longo preto com fendas e recortes laterais criado por Peter Dundas.

Peter Dundas é o novo diretor criativo da Cavalli. Nos pés, Anitta apostou em sandálias Alexandre Birman. Para Nossa, a assessoria informou que o vestido foi escolhido por Anna Wintour, editora chefe da Vogue.

FONTE SPLASH