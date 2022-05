Anitta diz que vai rastrear perfis que estariam ameaçando fãs: “Estou atrás do IP de vocês”

Anitta usou o Twitter para avisar que vai rastrear perfis que estariam perseguindo e ameaçando seus fãs. Em post feito no último sábado (21), a cantora marcou as contas e disse que “irá atrás” dos IPs para identificar as pessoas que estão por trás deles.

“Estão brincando de ameaçar meus fãs, bonitinhos? Pois eles não andam sozinhos não, que eu já estou atrás do IP de vocês. Aí quem sabe quando vocês tiverem que explicar na polícia porque tão buscando endereço, conta e documento de quem é meu fã e mandando print no privado para eles terem cuidado, aí vão ter uma ocupação na vida e vão parar de gracinha”, escreveu.

Anitta acrescentou que não se importa quando os haters falam mal dela, mas alertou que ameaçar outras pessoas é um crime. “Depois não adianta com defesinha de ‘são só crianças brincando na Internet’, não”, destacou.

Em seguida, a cantora detalhou a ação dos perfis que estariam ameaçando seus fãs. “Não vai atrás de documento, endereço e foto da casa dos outros no Google pra mandar ninguém tomar cuidado. Melhor continuar brincando de fazer montagem minha e falar babaquice que ganha mais”. E avisou: “Não adianta mudar o @ não que eu apago e posto tudo de novo. E de qualquer maneira, já tá sendo rastreado. Um beijinho de luz”, concluiu.

O Código Penal prevê detenção de um a seis meses para quem é condenado pelo crime de ameaça.

Fonte: Olhar Digital