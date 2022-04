Anitta é alvo de acusação de projeto social no Rio de Janeiro

Para a divulgação de seu show no festival Coachella, nos Estados Unidos, Anitta utilizou uma foto sem a autorização de seus realizadores. É o que acusa Anderson Valentim, fotógrafo responsável pela imagem que ilustra o projeto Favelagrafia, no Rio de Janeiro.

Além de não entrar em contato com o fotógrafo, Anitta tampouco creditou a autoria da imagem. De acordo com a denúncia, o fato ocorre pela terceira vez com a mesma foto.

A foto em questão mostra garotos com o rosto coberto, fazendo alusão ao tráfico de drogas. Em vez de armas, eles seguram instrumentos musicais.

Favelagrafia Foto: Reprodução/Instagram

O idealizador do projeto Favelagrafia, André Havt, ponderou que certamente não é a própria Anitta que faz as postagens e garantiu que a intenção da denúncia não é ganhar dinheiro, mas reconhecimento.

– Não estamos atrás de dinheiro, não é sobre isso. É sobre reconhecimento. A gente admira muito o trabalho dela, a trajetória dela. A gente sabe que nem é ela que posta, tem uma equipe por trás disso. A gente não está a fim de treta e confusão. É ela conhecer o projeto. Se ela gostou tanto dessa imagem, conhece esse projeto, olha paras as nossas fotos, os fotógrafos e valoriza eles – disse à coluna Splah, do UOL.

O projeto Favelagrafia foi iniciado em 2016 por nove fotógrafos, com a ideia de passar por nove favelas do Rio de Janeiro para mostrar que a realidade dos moradores vai além de violência.

– O Anderson em 2016 fez essa foto, é uma das fotos do projeto. Essa foto foi exposta no MAM (Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro). A Anitta veio da periferia e nossos fotógrafos também. Então, a gente sabe o valor da imagem e o trabalho de cada um. Se curte, conhece a gente, chama o Anderson para fazer uma foto dela, um clipe ou põe o nome nos créditos quando usar. Só para a galera se preocupar um pouco. Não é uma mensagem para ela, serve para todo mundo, porque a internet é esse lugar que vale tudo, mas tem um artista do outro lado e vive desse reconhecimento. Ela sabe bem disso – falou Havt.

De acordo com o idealizador, a primeira vez que a foto foi usada por Anitta gerou “orgulho”, devido à popularidade da cantora.

– Quando a Anitta postou uma vez, foi: “Pô, que legal. A Anitta postou” – contou.

No entanto, a segunda e a terceira vez foram o estopim, pois já se tratava de fins publicitários.

– Postou pela segunda vez a foto ligando a divulgação dela no Coachella e depois postou uma terceira vez. Então, já dá para pedir música até no Fantástico. Ela postou a terceira vez e falamos: “Aí, não, né?!”. Já não é um caso de “curti a foto e estou postando”. Ela está usando a foto para divulgar a presença dela no show do Coachella – completou o idealizador do projeto.

Fonte: Pleno News