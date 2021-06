Anitta é confirmada no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa 2022

Cantora brasileira se apresentará no dia 26 de junho, e abrirá os shows de nomes como Post Malone, Jason Derulo e HMB

A cantora Anitta é uma das atrações confirmadas do Rock in Rio Lisboa 2022. A brasileira se apresentará no Palco Mundo em 26 de junho, mesmo dia de nomes como Post Malone, Jason Derulo e HMB.

A novidade foi anunciada pelo perfil oficial do Rock in Rio Lisboa, no Instagram, nesta terça-feira (8/6). A funkeira, de 28 anos, também se manifestou em sua rede social. “Animada para rever meus fãs no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa 2022”, escreveu a carioca. “Se cuidem até lá”, pediu.