Anitta é eleita Melhor Artista Feminina no Latin America Music Awards

Anitta foi eleita a Melhor Artista Feminina no Latin America Music Awards, evento que premia cantores de toda América Latina. A cerimônia ocorreu nesta quinta-feira (15/4) em Miami, nos Estados Unidos. A brasileira superou nomes como Shakira, Becky G, Karol G, Natti Natasha. Ela também foi indicada na categoria de Artista Social do Ano.

“Meu Deus, muito obrigada! Antes de tudo, que emoção estar aqui. O Brasil é um país latino, mas falamos português, isso faz com que as coisas se dividam um pouco. Vir aqui e aprender toda essa cultura incrível em espanhol, os cantores, a música, é algo incrível. Muito obrigada pelo espaço e por tudo!”, agradeceu ela, em espanhol, ao receber o troféu.

Anitta ainda se apresentou no palco da cerimônia e cantou a música Mi Niña, sua parceria com Maluma, Myke Towers e Wisin.

A premiação foi transmitida ao vivo pelo Telemundo, canal de televisão norte-americana de língua espanhola.

Polêmica

No dia anterior, a assessoria de imprensa da artista esclareceu boatos de que Anitta não participaria do evento por ter testado positivo para Covid-19. “Para participar do prêmio Latin AMAs, a cantora Anitta realizou, na última segunda-feira, 12, um teste do tipo rápido para detectar o coronavírus e o resultado foi positivo. Após esse exame, a produção do prêmio solicitou novamente outros dois testes como contraprovas, do tipo PCR laboratoriais, que resultaram negativos”, explicou a equipe da cantora.