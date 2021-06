Anitta entra para o conselho de administração do Nubank

A cantora Anitta ganhou uma cadeira no conselho de administração do Nubank, em uma aposta da startup nos conhecimentos da artista em marketing e na construção de marcas no mundo digital.

A carioca, que nos últimos anos expandiu a carreira pela América Latina e para os EUA e tem dezenas de milhões de seguidores nas redes sociais, ocupará uma das sete vagas do órgão colegiado.

Segundo o Nubank, Anitta participará de reuniões trimestrais com os demais conselheiros e com a diretoria da fintech, e discutirá decisões estratégicas do negócio. O banco digital espera se utilizar dos conhecimentos da cantora para interagir com o público que não tem acesso aos serviços financeiros tradicionais, mas que tem familiaridade com ferramentas digitais.

Com 40 milhões de clientes, o Nubank cresceu exponencialmente desde sua criação, em 2013, justamente pelo foco nesse filão de mercado. Anitta afirma ter aceitado o convite do Nubank pelo direcionamento dos produtos da fintech.

– É muito chato e constrangedor não conseguir ter acesso a produtos financeiros. Muita gente na América Latina sempre viveu de emprego informal. Como essas pessoas vão ter histórico de crédito? – afirmou a cantora, em nota.

Fonte: *AE