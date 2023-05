Anitta fará show de abertura na final da Liga dos Campeões

A cantora brasileira Anitta foi anunciada, nesta quarta-feira (24), pela Uefa como atração do show de abertura da final da Liga dos Campeões, no dia 10 de junho, entre Manchester City e Inter de Milão. Ela vai dividir palco com o cantor e compositor nigeriano Burna Boy. A decisão do principal torneio de clubes da Europa ocorrerá no estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.

– Estou tão animada que a notícia finalmente saiu! Vamos fazer um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo. Você não vai querer perder isso – disse a cantora, em comunicado divulgado pela Uefa.

Torcedora do Botafogo, Anitta já se apresentou na final da Copa Libertadores de 2021, quando o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1, em Montevidéu, no Uruguai, e na de 2019, quando o Flamengo derrotou o River Plate de virada, também por 2 a 1, em Lima, no Peru. A brasileira, portanto, se tornará a única a se apresentar tanto numa final de Libertadores quando numa decisão da Liga dos Campeões.

Além da Libertadores, ela esteve na final dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, cantou o Hino Nacional minutos antes da largada do GP do Brasil de Fórmula 1, em 2017, e na estreia do GP de Miami, no ano passado. A cantora também realizou show na festa de encerramento da Copa América, no estádio do Maracanã, em 2019,

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni