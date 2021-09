Anitta, Ivete, Brown: famosos celebram primeiro álbum e elogiam Juliette

Hoje, Juliette comemorou o lançamento de seu primeiro projeto musical, que conta com seis faixas. Famosos usaram as redes sociais para celebrar o projeto e elogiar as músicas inéditas da vencedora do “BBB 21”.

Anitta

A cantora, que participou do projeto musical de Juliette, fez um pedido aos fãs após o lançamento. “Top 1 aos 6 já”, escreveu esperando o sucesso das músicas.

Ivete Sangalo

“Arrase! Deus contigo e todos os anjos lhe conduzindo!”, desejou a cantora e apresentadora nos comentários da postagem feita por Juliette no Instagram.

Marina Ruy Barbosa

A atriz elogiou a voz de Juliette nas redes sociais e desejou sucesso para a vencedora do “BBB 21”.

Simone e Simaria

A dupla também desejou sucesso para Juliette momentos após o lançamento.

GKay

“O EP da Juliette passa uma paz, sei lá. Algo como um sorriso doce”, opinou a humorista sobre as músicas.

Carlinhos Brown

“Vai que é tua!”, vibrou o artista ao comentar sobre o trabalho em postagem feita por Juliette no Instagram.

Bruno de Luca

O apresentador chamou Juliette de “fenômeno” ao comentar sobre o primeiro álbum lançado pela ex-BBB.

Xand Avião

O artista retribuiu um elogio da paraibana e pediu para que os fãs escutem as faixas inéditas.

Deborah Secco

“Que Deus abençoe. Arrasa”, escreveu a atriz ao celebrar o lançamento em comentário no Instagram.

Dennis DJ

O artista elogiou uma das músicas lançadas pela vencedora do “BBB 21”.

Marta Silva

“Você merece”, destacou a principal jogadora da seleção brasileira de futebol feminino.

Carla Diaz, que participou do “BBB 21” com Juliette, e Rafael Portugal também deixaram elogios nos comentários do post de Juliette após o anúncio do lançamento.

Ouça o primeiro álbum de Juliette Freire

FONTE SPLASH UOL