Anitta joga notas de dólares para os fãs em boate, em Miami

Anitta foi flagrada por um fã em Miami, na casa noturna Liv. A cantora animou todos que estavam no local quando cantou “No Chão Novinha”, hit que gravou com parceria do DJ Pedro Sampaio. Ela mostrou que gosta de curtir a vida ao máximo.

Anitta aparece cantando e dançando a coreografia da música, nos vídeos que foram gravados e compartilhados através do perfil no Instagram, de Murilo Henare. Após isso, a cantora aparece com bolos de dólares nas mãos e joga o dinheiro para o público.

Na última quinta-feira (25), Anitta participou do evento que faz homenagem aos maiores nomes da música da América Latina, o Prêmio Lo Nuestro 2022, ela se apresentou no evento e foi indicada em duas categorias: Canção do Ano (Pop Urbano Dance) com a música La Mamá de la Mamá (com El Alfa, Busta Rhymes, Ft. Wisin, CJ & El Cherry Scom) e Artista Feminina Urbana do Ano.

Nos bastidores da premiação, Anitta também surgiu ao lado da cantora Simaria, dupla de Simone, e tiraram uma foto juntas abraçadas e sorrindo. As duas se reencontraram após 5 anos de uma briga entre elas.

A foto delas foi publicada na página de Rodrigo Branco, que mora nos Estados Unidos e é amigo de várias celebridades do Brasil. “Se é para conectar pessoas, faço isso com muito amor”, escreveu como legenda na foto.

O conflito entre Anitta e Simaria ocorreu em 2017, durante o lançamento da música ‘Loka’. Em uma coletiva de imprensa, dois anos depois, Simone e Simaria contaram que o desentendimento aconteceu quando elas deram um conselho para a Anitta. “A gente foi dar um conselho para ela e ela não gostou. Às vezes, a gente dá um toque para alguém e a pessoa não quer ouvir. Acontece até mesmo com a gente”, falou Simaria.

Fonte: R7/ Foto destaque: Anitta. Reprodução/Instagram.