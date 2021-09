Anitta leva Maiara à noitada após boatos de término com Fernando

Logo após fazer sua apresentação no Summer Festival, em Miami, nos Estados Unidos, Maiara se encontrou com Anitta para curtir a noitada ao lado da funkeira, neste sábado (4). A curtição aconteceu em meio a boatos de que Maiara e Fernando Zor teriam terminado o noivado.

“Olha quem vai sair comigo hoje?! Maiara. Vem comigo que eu vou te ensinar a viver. Você está vivendo errado. Vamos dar um rolê. Começa a anotar as regras que eu vou te passar. Regra um, ioiô foi feito só para criança brincar”, brincou Anitta, se referindo as diversas idas e vindas no relacionamento entre o casal sertanejo.

Fonte: R7/Foto: Instagram