ANITTA LEVANTA RUMORES DE POSSÍVEL AFFAIR COM JAMES RODRÍGUEZ

O coração da “Girl From Rio”, está apaixonado, no entanto, a poderosa está longe de assumir um compromisso amoroso para o público, como mencionado em entrevistas que possui um namorado nem latino, e nem brasileiro – um estrangeiro, que apenas fala inglês. Com poucas dicas para não fazer propaganda do “boy novo”, a artista deixou os fãs com uma pulga atrás da orelha e os “Anitters” já trataram de buscar saber quem é o rapaz da vez: James Rodríguez, craque colombiano do time All Rayyan.

“Tenho alguém agora, vou casar e ter filhos. Agora sim [tenho namorado], é que é super recente, faz poucos dias” brinca. Como uma boa ariana, Anitta é intensa nos relacionamentos e já conheceu a família do jogador. A partir de um registro com Salomé Rodriguéz, filha do meio-campo, os fãs levantaram suspeitas de que ambos estão se relacionando. No post feito no Instagram, as duas aparecem se abraçando, na área externa da casa da estrela pop, em Miami, onde mora atualmente e local que foi comemorado o aniversário da menina, que completou 9 anos de idade. “Fofa!”, elogiou a artista. Logo após, o atleta deixou emojis de olhos apaixonados e um coração na publicação.

Ambos vivendo no off, o casal ainda não postou registros juntos em suas respectivas redes sociais, porém eles deixaram diversos rastros através de flertes em comentários, que geraram buzz na web. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do site “Em Off”, através de fontes internas, os pombinhos estão cada vez mais próximos e tem se encontrado com frequência.

Mas se engana quem acredita que a história é de hoje: esse é um crush antigo de Anitta. Após terminar seu casamento com o empresário Thiago Magalhães, a cantora deixava explícito seu amor platônico pelo craque através de curtidas e comentários no Instagram.

Fonte: R7/Foto Destaque: Anitta. Reprodução/Instagram