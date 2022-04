Anitta levou o fora do ex-BBB Gustavo para ficar com Laís: “Achei fofo”

Antes de subir ao palco do seu segundo show no festival Coachella, Anitta usou suas redes sociais para responder algumas perguntas de seus fãs sobre os últimos acontecimentos do Big Brother Brasil 2022. “Gente, o Gustavo, meu crush, saiu também”, publicou em seu Twitter nesta sexta-feira (22).

Um fã da cantora escreveu nos comentários da publicação: “O Gustavo te deu um fora, mulher. Falou que está compromissado com a Laís”. O ex-participante do BBB saiu do programa na última terça-feira (19), durante sua entrevista no “Bate-Papo BBB” com Rafa Kalimann, “A Anitta super levantou torcida, ela falou de você, ela mostrou a mãe dela falando de você…” contou a apresentadora. Então, Gustavo disparou: “Desculpa, mas chegou tarde. Laís chegou antes. Se quiser liberar eu e a Laís para ir no show…”

“Não vi, mas achei fofo”, disse a cantora em resposta ao fã. Anitta chegou a acompanhar o programa e comentou a postura do Gustavo com a Laís Caldas. “Por um boy que se jogue na bala por nós mesmo a gente não merecendo. Amém”, disse, depois ainda foi respondida pelo perfil oficial do Gustavo: “O nosso único erro foi amar demais, né @Anitta? Tamo junto!”.

Anitta que está em um ótimo momento da sua carreira. Recentemente, no dia 12 de abril a cantora lançou seu álbum “Version of me”, um álbum mais voltado para o mercado internacional tem recebido boas críticas por parte da mídia especializada. Ryan Tedder (vocalista da banda OneRepublic) produtor executivo do albúm já chegou a declarar que “Ninguém se nega a trabalhar com Anitta.” Ele já trabalhou com outras divas do pop, Rihanna, Taylor Swift, Kelly Clarkson, Beyoncé, Lady Gaga, Ariana Grande e Miley Cyrus.

Fonte: R7/Foto Destaque: Anitta. Reprodução/Instagram