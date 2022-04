Anitta se revolta após fala publicada em capa de revista

Anitta usou as redes sociais, na segunda-feira (4), para se manifestar após as críticas que sofreu por causa de uma frase publicada junto da foto dela na capa da revista americana Nylon.

Uma aspa, que seria da artista, aponta que “no Brasil, todo mundo quer se divertir e transar”.

– Nos Estados Unidos, as pessoas só querem parecer descoladas. No Brasil, todo mundo quer se divertir e transar. Eu quero trazer essa energia para cá.

Segundo o site Pure People, a publicação será distribuída em primeira mão no festival Coachella, que começará no dia 15 de abril, nos EUA.

Fãs brasileiros se sentiram ofendidos após a suposta frase de Anitta.

No Twitter, a cantora demonstrou descontentamento com a capa da revista.

– Meu Deus. Tira o ódio de dentro de mim pq a vontade é de mataaaaaarrrrrrrr – escreveu.

Questionada por uma pessoa a respeito da assessoria de imprensa, Anitta indicou que a revista foi sensacionalista.

– Infelizmente ainda não consigo colocar o Paulo pra controlar essas coisas fora do país. Pq se eu conseguisse meu amorrrrr… sabe quando que iam fazer sensacionalismo comigo??? Na pqp… mano eu tô soltando fogo pelo nariz. Meu Deusssssss tira de mim todo o ódio pelo amor – respondeu.

Ela afirmou ainda que nunca usaria esse tipo de polêmica por fama.

– Esse tipo de polêmica aí eu não usaria jamais nem se fosse pra ficar mais famosa que o papa. Isso é um desrespeito do c****** com MUITA gente e muita coisa na vida.

Fonte: Pleno News