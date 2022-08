Anitta sobre rumor de que teria Aids: ‘Ter HIV não é xingamento’

A cantora Anitta comentou, na terça-feira (2), uma fake news que dizia que ela possui o vírus da Aids. Os rumores começaram após um internauta utilizar uma foto de quando a artista esteve internada para tratar endometriose e acrescentar a seguinte legenda: “Anitta com HIV. Com Deus não se brinca”. Depois que fãs marcaram a artista na postagem em tom de denúncia, a funkeira se pronunciou garantindo estar “nem aí” para o caso e defendendo que “ter HIV não é xingamento”.

– Eu tô nem aí. Ter HIV não é xingamento. Se eu for processar cada uma das fake news que tão inventando pra mim desde que me posicionei politicamente vou acabar com meu dinheiro só pagando advogado – escreveu.

Anitta ainda lembrou de uma notícia falsa anterior, em que fizeram montagem de seu rosto em um vídeo com conteúdo sexual explícito. A cantora não demonstrou incômodo com a situação.

– Só vou gastar quando for algo relevante. Teve também um vídeo de sexo oral que fizeram montagem colocando meu rosto… eu só me dei o trabalho de abrir, porque queria ver se pelo menos estavam fazendo maneiro… que daí quem acreditar que sou eu pelo menos está “me” vendo arrasando na performance – completou.

Fonte: Pleno News