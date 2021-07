Anitta surpreende ao surgir com cabelo rosa em premiação nos EUA

Cantora concorreu em duas categorias do Premios Juventud 2021, realizado no estado da Flórida

Anitta surpreendeu seus seguidores na noite dessa quinta-feira (22/7) ao surgir com os cabelos na cor de rosa em uma premiação nos Estados Unidos. A cantora concorreu em duas categorias do Premios Juventud 2021, realizado no estado da Flórida.

Em seus Stories, do Instagram, a Poderosa apareceu com as madeixas em rosa e um penteado com cachos e franjinha. Além disso, Anitta apostou em um look monocromático, usando um vestido cheio de transparências.

Posteriormente, a cantora ainda esbanjou um novo penteado, ao melhor estilo anos 80 e brincou com o cantor Xanddy, do grupo Harmonia do Samba. “Não vivi essa semana, só estou esperando o show do Xanddy”, disse ela.

Concorrendo a premiação nas categorias A Mistura Perfeita, com o remix da música Mi Niña e Colaboração OMG, com Me Gusta, Anitta acabou indo para casa sem os troféus, que ficaram com Relación Remix e Hawái Remix.

