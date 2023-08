Anitta suspeitou de ter câncer e fez testamento temendo morrer

A cantora Anitta revelou os detalhes envolvendo à fase em que esteve mal de saúde. Em entrevista ao jornal O Globo publicada neste domingo (20), ela contou que pensou estar com câncer nos pulmões e que iria morrer.

– Há exatamente um ano, resolvi várias questões, principalmente de saúde, com a constelação familiar. Eu estava muito doente, com suspeita de câncer, tumor no pulmão, bexiga comprometida. Fiz tratamentos, diálise. Ninguém conseguia descobrir o que era – declarou a famosa.

Na sequência, ela relatou que à época começou até mesmo a escrever seu testamento.

– Achei que ia morrer, já estava escrevendo o testamento e decidindo o que fazer com as músicas. Fiquei cinco meses sem trabalhar, toda vez que tentava voltar, passava mal, precisava de oxigênio – acrescentou.

Segundo Anitta, seus familiares passaram a se reunir diariamente às 18 horas para orar por ela.

– Isso tudo aconteceu no ano em que fiz 30. Foi o meu retorno de Saturno – completou.

Atualmente, a cantora diz ter reduzido o ritmo de suas agendas profissionais e pondera que quer viver uma vida diferente em alguns anos.

– Em 10 anos, quero estar mais tranquila, desapegada do dinheiro, morando no meio do mato, plantando a minha comida, com um ou dois filhos. Se eu quiser, aliás, já posso viver assim – assinalou.

