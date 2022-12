Anitta: “Tenho o vírus que pode causar esclerose múltipla”

Neste sábado (3), a cantora Anitta revelou à imprensa que foi diagnosticada com o vírus Epstein–Barr (EBV) que pode causar esclerose múltipla.

A declaração foi feita durante o documentário que a artista produziu chamado Eu, com direção de Ludmila Dayer.

Nesta produção, Ludmila vai contar como descobriu a esclerose e como encontrou um caminho para lidar com a doença neurológica crônica, sem cura, que provocada por mecanismos inflamatórios e degenerativos que atingem o sistema nervoso central.

Anitta contou que sem a orientação dessa amiga, ela jamais teria descoberto este vírus. Com muitos sintomas semelhantes ao que Ludmila já teve, a cantora resolveu fazer exames.

– Quando chegaram os resultados, eu estava com o mesmo vírus que a Ludmila, em fase inicial. Hoje em dia não existe coincidência. Por sorte, por destino, eu consegui nem chegar no estágio que a Ludmila chegou (…) Ela foi uma benção na minha vida – revela.

O Epstein–Barr (EBV) é um vírus comum principalmente entre jovens de 15 e 25 anos, sendo o causador da mononucleose, também chamada de febre do beijo.

Transmitido pelo contato direto com a saliva (por isso o nome de febre do beijo) o vírus também pode se espalhar através do contato com objetos contaminados e por transfusão de sangue.

O que a ciência descobriu sobre este vírus é que indivíduos que não foram infectados por ele praticamente nunca desenvolvem a esclerose múltipla.

Fonte: Pleno News/Foto: Vitor Pereira / AgNews