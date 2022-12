Anitta volta a ser internada e cancela show na Farofa da Gkay

Anitta foi internada, na manhã desta quarta-feira (7), em um hospital de São Paulo. O anúncio foi feito pela assessoria da artista, informando que o pedido foi dos médicos, mas sem fornecer mais detalhes sobre o estado de saúde da cantora. A internação inviabilizou a ida da cantora à Farofa da Gkay, em Fortaleza, onde faria um show.

– Comunicamos o cancelamento da participação de Anitta durante a Farofa da Gkay deste ano. A pedido de seus médicos, a cantora foi internada em São Paulo, o que inviabilizou sua presença hoje (7/12), em Fortaleza. Anitta cumprirá com seus demais compromissos após sua alta, prevista para amanhã (quinta-feira) – diz o texto.

Essa é a segunda internação de Anitta apenas em dezembro. No último dia 1º, a cantora deu entrada no ambulatório do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Na ocasião, a artista usou as redes sociais para acalmar os fãs.

– Tá tudo bem, gente… tudo certo. (…) Já, já, eu volto para casa. Amanhã tem show. Tudo certo e segue o baile – escreveu no Twitter.

Já no último sábado (3), Anitta revelou à imprensa que foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr (EBV) que pode causar esclerose múltipla. A declaração foi feita durante o documentário que a artista produziu chamado Eu, com direção de Ludmila Dayer.

O Epstein-Barr (EBV) é um vírus comum principalmente entre jovens de 15 e 25 anos, sendo o causador da mononucleose, também chamada de febre do beijo.

Transmitido pelo contato direto com a saliva (por isso o nome de febre do beijo) o vírus também pode se espalhar através do contato com objetos contaminados e por transfusão de sangue.

O que a ciência descobriu sobre esse vírus é que indivíduos que não foram infectados por ele praticamente nunca desenvolvem a esclerose múltipla.

Fonte: Pleno News/Foto: CAROLINE BREHMAN/EFE/EFEVISUAL