Aniversário de Ananindeua terá Show de Manu Bahtidão e Ação Social e Recreativa para o público

Na próxima semana o município de Ananindeua vai contemplar 79 anos. E para homenagear a cidade e os moradores que fazem parte do segundo município mais importantes da Região Metropolitana, onde estima-se que possua mais de 600 mil habitantes, a Prefeitura realizará uma programação diversificada durante toda a terça-feira (3), ferido de aniversário.

A programação vai acontecer a partir das 8h da manhã, na avenida Dom Vicente Zico (conhecida como arterial 18), próximo ao ginásio Almir Gabriel, o trânsito será interditado para que o local receba uma Ação Social com diversas atividades e atendimentos relacionados a serviços e Programas da Gestão Municipal.

O local se tornará uma grande praça pública para que cidadãos possam se divertir em família e ainda procurar informações e / ou atendimentos da prefeitura em Stands e unidades móveis que levarão serviços ao local. A ação social e recreativa se estenderá até as 16h.

Em paralelo estará acontecendo os shows musicais no Palco de Aniversário. Vários artistas passarão pelo local desde ás 8h até ás 22h, e por volta das dez da noite será dado início ao Show de Aniversário da cidade, com uma atração super esperada.

O Prefeito do município, Dr. Daniel Santos, explicou um pouco sobre a expectativa deste grande dia.

“O objetivo é homenagear a cidade cuidando dos seus cidadãos e oferecer um dia de lazer que integre a gestão pública e o usuário dos serviços, aproximando-os ainda mais”, disse o prefeito da cidade, Doutor Daniel.

De acordo com o Secretário Municipal de Cultura, César Freitas, este ano a programação vai atender a todos os gostos de musicais.

“Este ano, será uma programação cultural diversificada, de gospel à tecnobrega. E a artista convidada para encerrar o espetáculo com chave de ouro será a cantora Manu Bahtidão e Banda. A expectativa é que a programação atraia um público de mais de 20 mil pessoas”, complementa o Secretário.

Confira a programação completa

Programação Alusiva de Aniversário de Ananindeua – 79 anos





Data: 03/01 – Terça-feira

Local: Av. Dom Vicente Zico (Arterial 18) – em frente a igreja Divino Espírito Santo e o Ginásio Abacatão.

Confira mais detalhes:

· AÇÃO SOCIAL DE ANIVERSÁRIO

Horário: 8h30 às 15h

SERVIÇOS:

– Atividades esportivas, educativas, recreativas, culturais e sociais de diversos órgãos;

– Emissão de RG;

– Atualização cadastral Cadúnico e outros serviços de Programas sociais;

– Sala do Empreendedor: Cadastro, informação, declaração, formalização de MEI e

portfólio de capacitações;

– Casa do Açaí: Cadastro, informações, declaração e selo “açaí bom que só”;

– Ananin Esperança: Informações, Case de Sucesso, cadastros;

– Varejão móvel: Informações, cadastros e comercialização de produtos da agricultura familiar;

– Feira do artesanato: Presença do núcleo setorial com a feira do artesanato;

– Ananindeua na Rota Certa: Informações acerca do turismo local;

– Atualização Cadastral de Cultura;

– Orientações sobre os Programas Municipais de Habitação;

– SAC – Serviços de Atendimento ao Contribuinte – negociação de dívida, emissão de boletos, atualização de cadastro IPTU;

– Matrícula Online – alunos da Rede;

– Distribuição de mudas e ação de Educação ambiental para o público infantil;

– Exposição e orientações de Grupamentos especializados da Guarda Municipal;

– Orientação e encaminhamento de casos de violência contra a mulher;

– Drive-Thru de materiais recicláveis e atividades lúdicas de reciclagem para crianças;

– Atendimentos itinerantes de saúde – Consultório Móvel/ Castramóvel/ Vacina Delivery (SESAU).

· GRANDE SHOW DE ANIVERSÁRIO –

08h – Jovem Samba / Vozes de Júbilo (Gospel)

09h – Swing do Panda (Axé)

10h – Tio Bolota & Cia (Pocket show e Brincadeiras Infantis)

11h -Geo Rock / Aline Alves (Rock)

12h – Diogo da Leviana / Jr Batidão (Brega)

13h -Carlinhos Macarrão/ Pagode das Meninas (Pagode)

14h – Toró Açú / Axé Folia (Afoxé)

15h – Ed Luz / Johann (Show Mix Diversidade)

16h – Grupo Parananin / Mestre Alexandre (Carimbó)

17h – Pedrinho Cavalléro / Andrey Bronson (MPB)

18h – Dhiana Lima / Bia Cantão (Sertanejo)

19h – Markinho PS / Bateria da Caprichosos (Samba)

20h – Sandrinha / Paula Forrozeira (Forró)

21h – Vingadores do Brega

22h – Manu Bahtidão & Banda

Foto Destaque: Reprodução Internet