Aniversário de Marabá terá distribuição de mudas no Partage Shopping

Aproximadamente 300 mudas de árvores frutíferas e florestais serão distribuídas no Partage Shopping nesta terça-feira (5), em comemoração ao aniversário de Marabá. A ação é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura (Seagri).

Conforme Thassio Rodrigues, coordenador do Departamento de Mudas da Secretaria, a importante data se mostrou uma oportunidade de realizar a ação ambiental que visa não apenas incentivar as pessoas a plantarem árvores, como também conscientizá-las da importância deste ato.

“É um dever de todos nós preservarmos o meio ambiente de alguma forma. Para isso, foram disponibilizadas cerca de 300 mudas diversificadas para a distribuição à população. Dentre elas, temos espécies como acerola, ata, bacaba, café, ipês amarelo e rosa e outras”, detalha.

Gisele Mesquita, gerente de marketing do Partage Shopping, também ressalta a importância da ação pela conscientização ambiental em uma data tão simbólica para o município. “O empreendimento acredita na importância da preservação ambiental, e mais que ser um centro de compras tem como objetivo contribuir com a qualidade de vida do marabaense”.

Devido ao feriado, o horário de atendimento do shopping será diferente nesta terça, quando a praça de alimentação abre ao meio-dia e as lojas às 14 horas.

Além da entrega das mudas, a comemoração continua até o dia 14 de abril com o Festival de Sabores, uma ação realizada em parceria com os restaurantes que desenvolveram pratos e promoções exclusivos para a ocasião.

Fonte: Portal de Carajás