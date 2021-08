Aniversario do Pronto Socorro Mário Pinotti

O Hospital Municipal Mário Pinotti conhecido como PSM da 14, Inaugurado no dia 8 de agosto de 1921 pelo Governador do Pará, o médico Antônio Emiliano de Souza Castro, fez 100 anos neste último domingo(8) de Agosto, o hospital é uma referência em atendimento e especialidades dentro da secretaria municipal de saúde, para todos os moradores de Belém que buscam atendimento no local.

A comemoração dos 100 anos de história do hospital irá acontecer nesta quarta-feira(11) e contará com a participação do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o evento contará com apresentações do grupo de toada encantos do Sol e dos corais do Banco do Brasil e da Igreja da Sé.

A celebração terá o lançamento do livro intitulado “As políticas de saúde do Pará na primeira República” dos servidores públicos, o médico sanitarista José Raimundo da Silva Árias e a professora Regina Barbosa da Costa. No livro vem relatando as histórias das instituições públicas do estado do Pará, que levou sete anos de levantamento de pesquisa.

O pronto socorro municipal Mário Pinotti realiza atendimentos de média e alta complexidade, oferece serviços de Cirurgia Geral, Anestesia, Traumatologia, Neurocirurgia, Pediatria, Clínica Médica e Intensivista, que atende adultos e crianças. Além dos serviços oferecidos pela unidade também conta com apoio multidisciplinar em assistência direta aos pacientes nas especialidades de Nutrição, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Farmacêutico-Bioquímico e Enfermagem. O hospital disponibiliza sala de vacinação e serviço de Hemoterapia com funcionamento de 24h por dia.

Confira a programação completa:

Data: 11/08

Horário: 10h30

Local: Tv. 14 de Março, n° 500. Bairro do Umarizal.

– Abertura (auditório)

– Apresentações culturais (Grupo de toada Encantos do Sol, Coral do Banco do Brasil, Coral da Igreja da Sé).

– Saudação

– Lançamento do livro “As políticas de saúde no Pará, na primeira República”.

11h30 – Parabéns do centenário.

Tenda: Bolo de aniversário no estacionamento, para os servidores.

12h – Visita à Pediatria e lançamento do consultório PICS com ênfase na Saúde do Trabalhador, que ao longo do dia vai atender os servidores do hospital.

Foto: Agencia Pará