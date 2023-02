Aniversário do Theatro da Paz é comemorado com música, democratização de acesso, ocupação e pertencimento

Há 145 anos, nascia no centro da capital paraense o Theatro da Paz, a primeira casa de espetáculos construída na Amazônia. A data também celebra a data de nascimento do maestro e compositor paraense Waldemar Henrique. Na noite da última quarta-feira (15), em comemoração ao aniversário do Theatro, o público que lotou a casa de espetáculo pôde apreciar um show da Amazônia Jazz Band (AJB), regido pelo maestro assistente da AJB, Elias Coutinho. A iniciativa é uma realização do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SECULT), Theatro da Paz e Academia Paraense de Música (APM).

Debutando à frente da AJB, Elias Coutinho revelou a emoção de conduzir a orquestra pela primeira vez. “Esta é uma noite muito especial, uma noite de aniversários importantes e que me trouxe um desafio enorme: substituir o maestro Eduardo Lima, que está se recuperando de um problema de saúde. Eu me dediquei a oferecer ao público momentos mágicos e pela receptividade, acho que alcancei o objetivo”, comentou.

Com a casa cheia para celebrar o Theatro da Paz e o maestro Waldemar Henrique, a secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal, iniciou sua fala homenageando o funcionário mais antigo do Da Paz, o cenógrafo Ribamar Monteiro, pelos seus 46 anos de serviços prestados ao teatro monumento. Em seguida, o público cantou parabéns ao teatro.

“Teatro lotado para celebrar o aniversariante do dia, o Theatro da Paz, e o maestro Waldemar Henrique e seus 118 anos de nascimento, inclusive com arranjos lindíssimos do guitarrista Kim Freitas, sendo executados pela nossa Amazônia Jazz Band. O público, como sempre, não decepciona e estava especialmente quente, caloroso e feliz de celebrar nesta casa de espetáculos, tão bem cuidada e preservada com o melhor da nossa música paraense. Essa é a casa do povo paraense, é a casa da cultura, das artes e essa é a nossa política pública de democratização para que esse espaço seja frequentado por cada vez mais pessoas”, destacou Vidal.

O diretor do Theatro da Paz, Daniel Araújo, fala com orgulho sobre a conquista da democratização do acesso. “A nossa luta diária também é pela troca do paradigma norteador de nossas ações, colocando o amor e a humanização à frente, a exemplo do projeto Sons de Liberdade, que é uma das atividades de extensão, que leva o TP para muito além de seus muros, chegando ao Sistema Penitenciário e atingindo seus egressos com oficinas de capacitação voltadas às artes performáticas que objetivam a reinserção ao mercado de trabalho, por meio da cadeia produtiva da ópera”, destacou.

“Talvez uma das conquistas mais importantes seja estar em atividade desde sua inauguração – este feito é raro no país e nesse momento há que se reconhecer o trabalho de todos e todas que ajudaram o TP a construir e manter acesa a chama da beleza e da arte mesmo em tempos difíceis. Há mesmo que celebrar esse momento, e com muito orgulho”, frisou.

Entre os momentos especiais que foram colecionados na noite de ontem, houve também a participação de 188 pessoas vindas das UsiPaz da Cabanagem, Benguí, Terra Firme, Guamá, Nova União de Marituba e Jurunas/Condor, algumas vindas pela primeira vez ao Teatro.

Para Elaine Gadelha, diretora de pesquisa da Secult nos Territórios da Paz, o objetivo da visita não é só potencializar o que já é forte nos Territórios, mas levar os Territórios para os equipamentos de cultura. “Trazer os territórios para o Theatro da Paz é possibilitar que eles vejam a cultura a partir de um olhar um pouco mais erudito pelo espaço, mas também acessível a todos eles. As pessoas estão muito emocionadas, né? Então, mostrar para elas que esta casa está aberta para os Territórios é muito gratificante. Vê-los entrando aqui e se deleitando, não só com Amazônia Jazz Band, hoje, mas com qualquer outro espetáculo que tenha nesta casa”, afirmou.

Para Patrícia Farias, venezuelana radicada no bairro de Canudos, em Belém, estar nesse espaço é a realização de um sonho. “É uma satisfação enorme estar no Theatro da Paz, que só via pela internet, no dia do seu aniversário de 145 anos. Uma noite especial para todos nós, com muita música e mais histórias para contar”, disse.

Programação – A programação alusiva ao aniversário do Theatro da Paz seguirá ainda nesta quinta-feira (16), às 20h, com o concerto da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP). Os ingressos serão disponibilizados no dia do evento, a partir das 9h, na bilheteria do TP e custarão R$2,00 (dois reais), duas unidades por pessoa/CPF e pelo site www.ticketfacil.com.br.

No período de 15 a 19 de fevereiro, semana de aniversário do Theatro da Paz, a Visita Guiada que acontece diariamente no teatro monumento será gratuita de 9h às 17h, de uma em uma hora. Já no sábado e domingo (18 e 19), as visitas serão de 9h até 11h.

Texto: Úrsula Pereira/Ascom Theatro da Paz

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Riberiro/Ag Pará