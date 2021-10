Aniversário surpresa para o empresário e comunicador Carlos Santos Jovem aos 70 Anos !

O empresário e comunicador Carlos Santos completará 70 anos dia 12 de novembro e sua esposa Aline Santos juntamente com um grupo de amigos organizaram a festa surpresa que aconteceu na sexta-feira dia 29 de outubro casa dos amigos Advogado Paulo Ivan e Medica Patrícia Silva com muito amor e energia positivas celebrando a vida com amigos, buffet maravilhoso da Roberta gastronomia, Bolo delicio com recheio de cupuaçu da La petite delvaux e balões do meubalãoloja.

Carlos Santos com sua esposa Aline Santos

Aniversariante com Aline Santos e amigos Paulo Ivan e Patrícia Silva

Carlos Santos com amigos Tasso e Margarete Serra

Aniversariante Com Esposa Aline e a Dra. Silvana Maziviero

Carlos Santos com Armando e Cris Araújo

Carlos Santos com Beto e Patrícia Braga

Carlos Santos com André e Simone

Carlos Santos e Lili

Carlos Santos e Juninho

Bolo La Petite Delvaux

Carlos Santos do sonho ao sucesso, quando ainda tinha 7 anos, Carlos fazia e pendurava papagaio na janela de sua casa, para vender a seus amigos

Aos 13 anos foi camelô, vendendo disco na feira do Ver-o-Peso em Belém, do Pará.

E aos 18 anos inaugurou sua primeira loja de discos em Belém.