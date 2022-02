Ano começa com carestia nas verduras. Ano passado, alta chegou a mais de 20,00%

A maioria dos produtos hortis (hortaliças, legumes e verduras) consumidos pelos paraenses na Grande Belém ficou mais cara no mês passado e também nos últimos 12 meses e, em alguns casos, com reajustes acima da inflação. A informação é divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, segundo o qual, dos produtos apresentou altas de preços no mês de passado (Janeiro/2022) em relação ao mês de Dezembro/2021.

Em janeiro recém-findo, os reajustes de preços mais expressivos ocorreram nos seguintes produtos: Cenoura, quilo com alta de 13,27%, seguida da Cebola, quilo com alta de 10,34%; Beterraba, alta de 6,83%; Maxixe, alta de 3,31%; Pimentão verde, alta de 2,83%; Batata lavada, alta de 2,62%; Batata doce branca, alta de 2,41%; Chuchu, alta de 2,35%; Cheiro verde, maço com alta de 2,09%, e do Repolho, quilo com alta de 1,19%.

Também no mês de passado (Janeiro/2022), alguns produtos hortis pesquisados pelo Dieese/PA apresentaram recuos de preços, caso da Alfavaca, maço com queda de 4,13%, seguida do Feijão verde, maço com queda de 3,05%; Cebolinha, maço com queda de 2,92%; Cariru, maço com queda de 2,00%; Quiabo, quilo com queda de 1,61%; Chicória, maço com queda de 1,25% e da Couve, maço com queda de 1,06%.

NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Nos últimos 12 meses (Janeiro/2021-Janeiro/2022), a grande maioria dos produtos hortis, comercializados em feiras livres e supermercados da Grande Belém apresentou altas de preços e, em alguns casos, com reajustes acima da inflação estimada em torno de 10,00% para o mesmo período.

Segundo as pesquisas, nos últimos 12 meses, os maiores reajustes de preços ocorreram nos seguintes produtos: Pimentão verde, quilo com ala acumulada de 38,94%, seguido da Batata doce branca, quilo com alta de 23,46%; Batata doce rosa, quilo com alta de 20,16%; Repolho, quilo com alta de 20,00%; Abobora, alta de 19,16%; Cheiro verde, maço com alta de 18,45%; Pepino, quilo também alta de 18,45%; Alfavaca, maço com alta de 16,00%; Chuchu, quilo com alta de 15,98%; Beterraba, alta de 14,06%; Cenoura, alta de 9,90%; Cebola, alta de 9,21%; Macaxeira, alta de 5,89%; Couve, maço com alta de 2,20%; Chicória, maço com alta de 1,94% e do Maxixe, quilo com alta de 1,58%.

Ainda nos últimos 12 meses, poucos produtos apresentaram recuos de preços, com destaque para a Batata lavada, quilo com queda de 9,70%, seguida do Feijão verde, maço com queda de 4,50%; Cebolinha, maço com queda de 2,35%; Jambu, maço com queda de 1,83%; Alface, maço com queda de 1,31% e do Cariru maço com queda de 1,01%.

Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/Pa comenta que, “infelizmente, a tendência para este mês de Fevereiro é de novas altas nos preços dos produtos hortis, em função principalmente das fortes chuvas, queda na produção de alguns produtos, entressafra e demais fatores ligados à comercialização, incluindo o reajuste constante dos preços dos combustíveis”.

Imagem: Agência Belém