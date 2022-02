Ano já começa com preços das frutas elevados às alturas

Os preços das frutas comercializadas nos supermercados e feiras livres da capital paraense voltaram a subir no primeiro mês de 2022, Janeiro. As informações são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, com base em pesquisas realizadas todas as semanas nos principais locais de vendas, levando em consideração o fato de que, nesta fase do ano, também aparecem as frutas mais exóticas, tipo uxi, beribá, mangaba, abricó, mari, taperebá, piquiá, pupunha, tucumã, muruci, graviola, entre outros.



Segundo estudo do Dieese/PA com base nas pesquisas semanais, a maioria das frutas apresentou altas de preços no mês de passado (Janeiro/2022) em relação ao mês de

Dezembro/2021. Os reajustes de preços mais expressivos verificados no mês passado (Janeiro/2022) foram nos seguintes produtos: Laranja Pera, quilo com alta de 11,41%, seguida do Limão, quilo com alta de 3,13%; Abacate, 2,99%; Banana Prata, 2,72% e do Melão Amarelo, quilo com alta de 2,13%.

Também no mês passado, poucas frutas apresentaram recuos de preços, com destaque para a unidade do Abacaxi, com queda de 4,66%, seguido da Melancia, quilo com queda de 3,28% e do Mamão, quilo com queda de 1,71%.



EM 12 MESES

O estudo com o balanço feito pelo Dieese/PA mostra ainda que nos últimos 12 meses (Janeirio/2021-Janeiro/2022), a maioria das frutas comercializadas em Feiras Livres e

Supermercados da Capital paraense também apresentou aumentos de preços e, em vários casos, com reajustes acima da inflação estimada em torno de 10,00% para o mesmo período.

De acordo com as pesquisas do Dieese/PA, nos últimos 12 meses (Janeiro/2021-Janeiro/2022), os aumentos mais expressivos ocorreram nos seguintes produtos: Manga Rosa, quilo com alta acumulada de 28,21%, seguida do quilo da Goiaba Vermelha, alta de

25,52%; Melão Amarelo, alta de 14,63%; Banana Prata, alta de 13,52%; Abacate, alta de 13,04%; Limão, alta de 8,61% e do Maracujá, quilo com alta de 7,02%.



Ainda segundo as pesquisas do Dieese/PA, nos últimos 12 meses, algumas frutas apresentaram quedas de preços, com destaque para o quilo da Tangerina, com recuo de 24,60%, seguida do Mamão, queda de 13,72%; Laranja Pera, queda de 11,70% e da unidade do Abacaxi, com queda de 8,25%.