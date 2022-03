Ano letivo na rede estadual começou com as aulas 100% presenciais em Santarém

As aulas do ano letivo para 2022 iniciaram na segunda-feira (21), e com o retorno 100% presencial dos estudantes às escolas. Apesar da flexibilização em relação ao uso de máscara em ambientes ao ar livre, os protocolos de segurança contra a Covid-19 seguem sendo adotados pelos educandários. Segundo o calendário divulgado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), foram garantidos 207 dias letivos em 2022/2023, para que se tenha uma margem para os dias facultados ou dias de reunião, planejamento, formação e jornada pedagógica. A recuperação do 2º semestre será realizada, paralelamente, aos bimestres do 2º semestre.

O cronograma de aulas foi analisado e aprovado pelo Conselho Estadual de Educação do Pará (CEE-PA), entidade responsável por fiscalizar o cumprimento das legislações vigentes.

A Seduc, através das Unidades Regionais de Ensino (URE’s) concluiu na semana passada, a jornada pedagógica com os professores participando de um formação sobre o novo ensino médio pela plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem (AvaCefor).

A iniciativa buscou capacitar os gestores, profissionais equipe técnico-pedagógica da rede estadual para o início do retorno dos alunos às salas de aulas.

Apesar do avanço da vacinação entre os trabalhadores da educação e estudantes, os cuidados com a saúde devem continuar sendo respeitados no ambiente escolar, sobretudo em relação ao uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. Todas as escolas da rede estadual vão manter os protocolos de segurança rigorosos afim de evitar riscos à saúde de trabalhadores e de estudantes.

Fonte: O Estado Net