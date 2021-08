ANP anuncia primeiros inscritos para 17ª Rodada de Licitações

As petrolíferas Petrobras, Chevron Brasil, Shell Brasil Petróleo, TotalEnergies EP Brasil, Ecopetrol Óleo e Gás do Brasil e Murphy Exploration & Production Company são as seis primeiras empresas inscritas para a 17ª Rodada de Licitações de Blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural programada para o dia 7 de outubro. A relação foi publicada hoje (18) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Segundo informou a ANP, as inscrições foram aprovadas, ontem (17), em reunião da Comissão Especial de Licitação (CEL). Novos pedidos serão analisados nas próximas reuniões da CEL.

A agência considerou que as empresas inscritas atenderam todos os requisitos previstos no edital e estão aptas a participar da rodada.

“Cumpridas as exigências estabelecidas no edital e tendo a inscrição julgada e aprovada pela Comissão Especial de Licitação, a empresa poderá apresentar ofertas somente para os blocos localizados nos setores para os quais tenha efetuado o pagamento de taxa de participação e aportado garantia de oferta”, explicou a ANP, em nota.

Oferta

A 17ª Rodada de Licitações vai ofertar 92 blocos com risco exploratório, totalizando área de 53,93 mil quilômetros quadrados (km²). Os blocos estão localizados em 11 setores com potencial considerado elevado e de nova fronteira de quatro bacias sedimentares marítimas brasileiras, que são as bacias de Campos, Pelotas, Potiguar e Santos.

A ANP afirmou ainda que o processo de qualificação das empresas como operadora A, B ou não-operadora só será feito para as vencedoras no dia da sessão pública de apresentação de ofertas, seguindo procedimento adotado desde a 13ª Rodada.