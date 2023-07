ANTAQ e CPH realizam visita técnica nas instalações do Terminal Hidroviário de Belém ￼￼

Representantes da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) realizaram, na manhã desta sexta-feira (21), uma visita técnica nas dependências do Terminal Hidroviário de Belém (THB). A equipe federal, acompanhada por representantes da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), órgão responsável pela administração do terminal, visitou as instalações do equipamento público e avaliou o trabalho realizado no local, com foco na prestação de serviços e na segurança proporcionada aos usuários.

Durante a ação, o diretor da ANTAQ, Wilson Pereira de Lima Filho, destacou que a segurança com os passageiros e embarcações é um dos pontos fundamentais para que uma estrutura aquaviária e portuária possa garantir uma boa prestação de serviços.

“Estou muito satisfeito com a recepção que tive aqui. É muito bom ver um terminal de passageiros como este, com instalações bem tratadas e com a preocupação da administração com aspecto de segurança. Sabemos que a segurança de uma embarcação começa no terminal. Foi uma visita muito agradável e instrutiva, onde foram feitos todos os devidos esclarecimentos” declarou.

O engenheiro civil Márcio Tavares, presidente da CPH, também reforçou a dedicação da administração do THB com a segurança e o bem estar dos passageiros.

“Temos trabalhado todos os dias para garantir a segurança daquele que é o nosso principal bem: a população. Sabemos da importância e responsabilidade de poder trazer e levar as pessoas a seus municípios em segurança garantir um atendimento cada vez melhor a todos que utilizam o terminal”, informou o gestor.

Localizado na avenida Marechal Hermes, região central de Belém, o Terminal Hidroviário da capital funciona diariamente e possui uma média mensal superior a 60 mil usuários. Neste mês de julho, por conta das férias escolares e do período de veraneio, a expectativa é de que mais de 100 mil pessoas passem pelo local.

Atualmente, as embarcações que operam no espaço realizam viagens para os municípios marajoaras de Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, além do porto de Camará, também no arquipélago do Marajó. Também operam no espaço a embarcação que faz linha interurbana para o distrito de Mosqueiro, além da linha interestadual que realiza viagens semanais para o município de Macapá, no Amapá.

