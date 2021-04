Antes da estreia contra o Vélez, Flamengo treina no CT do Boca Jrs; ‘Estamos preparados’, diz Diego Alves

Rubro-Negro estreia na Copa Libertadores na terça, às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires

Na véspera da estreia na Copa Libertadores, o elenco do Flamengo encerrou a preparação para o jogo contra o Vélez Sarsfield na tarde desta segunda-feira, em atividade realizada no CT do Boca Juniors. A grande dúvida em relação à equipe que Rogério Ceni mandará a campo é quanto ao substituto de Rodrigo Caio, suspenso. Os zagueiros Bruno Viana e Gustavo Henrique são os cotados.

A partida entre Vélez Sarsfield e Flamengo, nesta terça, às 21h30 (de Brasília), no Estádio José Almafitano, na Argentina, terá transmissão em tempo real do L!. A delegação rubro-negra desembarcou em Buenos Aires nas primeiras horas de segunda. São 23 jogadores à disposição do técnico Rogério Ceni – confira aqui!.

– A expectativa é a melhor possível, sabendo que é um jogo difícil. Primeiro jogo, mas estamos preparados para começar uma nova Libertadores e vamos fazer de tudo para conquistar de novo e comemorar com a Nação – afirmou Diego Alves, camisa 1 e titular do Flamengo, após a atividade desta segunda-feira.

Além de Flamengo e Vélez Sarsfield, o Grupo G da Libertadores conta com LDU, do Equador, e Únion Calera, do Chile, que se enfrentam na quarta-feira, às 23h.