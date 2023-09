Antes do último treino da Seleção, Neymar destaca em entrevista o apoio da torcida

O terceiro e último treino da Seleção Brasileira de futebol masculino, antes da estreia nas eliminatória da Copa do Mundo Fifa 2026, ocorreu nesta quinta-feira (7), no Novo Mangueirão, em Belém. Na sexta-feira (8), as 21h45, o Brasil enfrentará a Bolívia, iniciando a caminhada rumo a mais um mundial de futebol.

Antes do treino houve entrevista coletiva com o atacante Neymar, enquanto os demais jogadores estavam no gramado iniciando o treinamento com o técnico Fernando Diniz.

Neymar disse que vem fazendo o possível para retribuir todo o carinho recebido da torcida em Belém. “É mais difícil chegar até aqui. As viagens são mais longas. Mas quando você chega e vê esse carinho, você esquece toda essa viagem e fala que valeu a pena. O carinho é tão grande, que é difícil de retribuir o que eles estão fazendo por nós. Às vezes, não dá para chegar perto de todo mundo, para tirar foto com todo mundo, mas o máximo que eu consigo fazer, eu vou estar fazendo. É muito legal receber esse tipo de carinho. É bem gratificante; nos deixa muito felizes”, ressaltou Neymar.

Acolhimento – governador do Pará, Helder Barbalho, foi ao último treino e falou sobre como o Estado tem sido exemplo ao receber importantes eventos, como o jogo da Seleção Brasileira. “É uma demonstração clara de que não cabe preconceito, não cabe achar que porque nós somos da Amazônia, somos de segundo plano ou de segunda qualidade. Nós podemos ser, sim, os melhores, e acho que é isso que a sociedade paraense tá demonstrando, como recebe bem a Seleção, como acolhe a todos que vieram aqui nos visitar”, frisou o governador.

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, disse que tem as melhores expectativas para o jogo, e destacou a importância de o público chegar cedo para aproveitar tudo com tranquilidade. “As nossas expectativas são as melhores possíveis. Tenho certeza que os torcedores paraenses irão fazer uma festa linda no Novo Mangueirão. Porém, é importante que todos cheguem cedo para evitar transtornos e poder aproveitar o grande espetáculo da Seleção Brasileira no Mangueirão”, reforçou o titular da Seel.

O último treino contou ainda com a presença de 5 mil crianças atendidas pelas Usinas da Paz na Região Metropolitana de Belém.

Além da Seleção Brasileira, a equipe boliviana treinou nesta quinta-feira. O treino dos bolivianos iniciou logo após o do Brasil.

Nesta sexta-feira (8), para o jogo entre Brasil e Bolívia, os portões do estacionamento estarão liberados desde as 16h30, e os portões do Novo Mangueirão, as18h30.

