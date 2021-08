Anthony Mackie é confirmado no elenco de Capitão América 4

O ator é o primeiro nome do elenco a ser confirmado no filme que contará com roteiro de Malcolm Spelman e Dalan Musson

Anunciado no primeiro semestre de 2021, o filme Capitão América 4 confirmou o retorno de Anthony Mackie. Segundo a Variety, o ator estará na pele de Sam Wilson, novo dono do manto de Sentinela da Liberdade, após os eventos de Falcão e o Soldado Invernal.

Embora a volta de Mackie já fosse esperada, especialmente após os eventos da série que estrelou no Disney+, a confirmação só veio após quatro meses do anúncio do filme. Na época, inclusive, o ator revelou que foi pego de surpresa pelo anúncio.

Mackie é o primeiro nome do elenco a ser confirmado em Capitão América 4, que contará com roteiro de Malcolm Spelman e Dalan Musson, ambos de Falcão e o Soldado Invernal.