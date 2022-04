Antigo Ramal dos Campos será reurbanizado em Ananindeua

A agora Rua dos Campos, antigo Ramal dos Campos, em Ananindeua, na Grande Belém, passará por obras de drenagem e urbanização. A informação foi prestada na manhã deste domingo pelo prefeito local, Dr. Daniel, do MDB, que, na última quarta-feira, 13, assinou a ordem de serviço para execução da obra.



O projeto da rua compreende na execução da rede de drenagem, terraplanagem, meio fio, pavimentação, sinalização e a via será contemplada com as novas lâmpadas de Led e braços adaptados para melhorar a iluminação local.



“Devido ao grande esforço da administração conseguimos economizar em alguns setores e vamos poder investir agora em obras para a população, o que mostra a responsabilidade com todas as ações estão sendo feitas em nosso município. Ainda este semestre retorno ao bairro para realizar entrega de ruas e anunciar novas ordens de serviço”, disse o prefeito Dr. Daniel.



Imagem: Ascom/PMA