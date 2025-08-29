sexta-feira, agosto 29, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

António Oliveira não é mais o técnico do Clube do Remo. Derrota para o Criciúma foi a gota d’água.

O técnico português António Oliveira se despediu nesta sexta-feira, 29, do Clube do Remo. Ele foi demitido hoje depois da derrota do Leão Azul para o Criciúma, ontem, quinta-feira, 28, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão. A saída do técnico já era um fato praticamente consumado depois que a equipe azulina empatou com o Botafoto-SP.

António Oliveira só ainda foi mantido por causa da pressão do executivo de futebol Marcos Braz sobre a cartolagem azulina, porém, a permanência do português já era insustentável, a torcida fazia pressão, bem como, a diretoria do Clube do Remo.

Ao sair o Baenão, António Oliveira deixa um legado de 41,7% de aproveitamento com três vitórias, três derrotas e seis empates em doze rodadas à frente do comando técnico remista.

Agora, a diretoria remista corre atrás de um novo técnico para continuar na luta. O Remo volta a campo contra o Amazonas e precisa vencer para poder continuar com o projeto de acesso à elite do futebol, ou seja, a Série A do Campeonato Brasileiro.

Por Roberto Barbosa/Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Imagem Peregrina visita Ananindeua neste final de semana
Próximo artigo
Alepa recebe documento com a Revisão do PPA 2024-2027

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,287FansLike
3,609FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315