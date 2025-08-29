António Oliveira não é mais o técnico do Clube do Remo. Derrota para o Criciúma foi a gota d’água.

O técnico português António Oliveira se despediu nesta sexta-feira, 29, do Clube do Remo. Ele foi demitido hoje depois da derrota do Leão Azul para o Criciúma, ontem, quinta-feira, 28, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão. A saída do técnico já era um fato praticamente consumado depois que a equipe azulina empatou com o Botafoto-SP.

António Oliveira só ainda foi mantido por causa da pressão do executivo de futebol Marcos Braz sobre a cartolagem azulina, porém, a permanência do português já era insustentável, a torcida fazia pressão, bem como, a diretoria do Clube do Remo.

Ao sair o Baenão, António Oliveira deixa um legado de 41,7% de aproveitamento com três vitórias, três derrotas e seis empates em doze rodadas à frente do comando técnico remista.

Agora, a diretoria remista corre atrás de um novo técnico para continuar na luta. O Remo volta a campo contra o Amazonas e precisa vencer para poder continuar com o projeto de acesso à elite do futebol, ou seja, a Série A do Campeonato Brasileiro.

Por Roberto Barbosa/Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo