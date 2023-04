Anunciantes querem desculpa de Patrícia Poeta ao vivo

O clima de desconforto entre Patrícia Poeta e Manoel Soares tem causado reboliço nas redes sociais nos últimos dias e desagradado os anunciantes do programa Encontro, da Rede Globo, em razão da repercussão negativa. Segundo fontes do colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, as marcas patrocinadoras estão pressionando para que a apresentadora se pronuncie ao vivo e peça desculpas ao colega.

A situação tomou grandes proporções durante a edição da última segunda-feira (3), quando Poeta interrompeu Manoel enquanto ele falava e passou na frente da câmera que o gravava. Na ocasião, a apresentadora estava com dificuldades para demonstrar a funcionalidade do recurso de inteligência artificial chatGPT.

Na internet, usuários das redes sociais acusaram a apresentadora de cortar falas do colega com frequência no programa, chegando até mesmo a ventilarem a possibilidade de racismo.

Após seu nome viralizar no Twitter, Poeta usou a plataforma na última terça (4) para justificar o ocorrido, dizendo tratar-se de uma “casualidade” comum em programas transmitidos em tempo real.

– Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo – pontuou.

Entretanto, a polêmica não foi abafada, e a apresentadora voltou aos assuntos mais comentados do Twitter após a edição desta quarta (5), quando ela cumprimentou o colega em um tom que causou estranheza nos internautas, além de fazer piadas em relação ao ocorrido.

– Bom dia, parceiro. Deixa eu ir na câmera certa aqui – disse Patrícia.

Segundo fontes do Fofocalizando, toda a situação pode causar prejuízo financeiro para a Globo em relação aos seus patrocinadores, caso não haja desculpas públicas por parte da apresentadora.

