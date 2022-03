Anvisa aprova novo tratamento contra câncer endometrial

Sexto tipo de tumor mais frequente em mulheres, o câncer endometrial ganhou um novo tratamento no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu aprovar a utilização do Jemperli (dostarlimabe), do laboratório GSK, para o combate à doença em estado avançado ou recorrente.

A medida é celebrada por cientistas, pois o câncer endometrial possui opções limitadas de tratamento. A enfermidade surge no revestimento interno do útero, afetando os órgãos reprodutivos das mulheres.

Antes da aprovação, o Jemperli foi avaliado pelo maior estudo de imunoterapia de braço único, o Garnet. A pesquisa contou com 129 pacientes com carcinoma de endométrio.

Os resultados apontaram que a taxa de controle da doença é de 55,7% e indicaram um índice de resposta objetiva de 43,5%. Ainda de acordo com o estudo, a probabilidade de que o nível de resposta se mantenha por 12 meses é de 90,6%.

Fonte: Pleno News