Anvisa aprova tratamento injetável para obesidade

Na segunda-feira (02), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o primeiro tratamento semanal para obesidade no País. A semaglutida, hormônio que temos no intestino, que já era usada para tratamento do diabetes, agora será disponibilizada para perde peso na dosagem de 2,4mg.

A semaglutida funciona da seguinte forma, toda vez que uma pessoa se alimenta, ele sinaliza para o cérebro que é hora de reduzir a fome, retardar o esvaziamento do estômago e aumentar a produção de insulina, que promove a absorção da glicose nas células.

O presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), Paulo Miranda, a aprovação é um amarco muito importante no combate à obesidade. “A aprovação da semaglutida traz não só mais uma alternativa para o combate a esta doença, como chega como a medicação com melhores resultados já apresentados em estudos”, ressalta Miranda, citando o estudo clínico STEP (Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity), que contou com 4,5 mil participantes e mostrou resultados de perda de peso de 17%, em 68 semanas de tratamento.

No momento ainda não há previsão de quando a semaglutida chega ao mercado brasileiro, pois deve-se aguaradar a finalização de outros processos, como a definição de preços pela Câmara de Regulação do mercado de Medicamentos, segundo a farmacêutica em comunicado.

Foto Reprodução: minhavida