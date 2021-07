Anvisa cobra Butantan por dados sobre anticorpos da CoronaVac

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cobrou, nesta terça-feira (27), dados do Instituto Butantan sobre a capacidade da vacina CoronaVac de produzir anticorpos contra a Covid-19.

O pedido da chamada taxa de imunogenicidade aconteceu durante reunião entre técnicos da Anvisa e do Butantan. A transparência sobre os dados é uma das condições do Termo de Compromisso para o uso emergencial do imunizante no Brasil.

– Os testes de imunogenicidade servem para avaliar a capacidade da vacina de estimular a produção de anticorpos no organismo das pessoas vacinadas durante o estudo, além de verificar por quanto tempo esses anticorpos permanecem ativos – detalhou a Anvisa, em nota.

Na reunião, o Butantan declarou que ainda está definindo a metodologia da aplicação dos testes. O instituto prometeu que irá entregar os relatórios em breve, mas não definiu uma data e nem prazo.

Fonte: Pleno News

Foto: Divulgação/Instituto Butantan