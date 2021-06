Anvisa libera uso da Pfizer para adolescentes a partir dos 12 anos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta sexta-feira (11), a aplicação do imunizante desenvolvido pela Pfizer contra a Covid-19 em adolescentes a partir dos 12 anos de idade em território brasileiro. Agora, a bula da vacina passará a indicar que a nova faixa etária também pode receber a imunização.

Antes da alteração, a vacina da Pfizer, cujo nome comercial é Comirnaty, só podia ser aplicada em adolescentes a partir dos 16 anos. Segundo a Anvisa, a ampliação da idade foi aprovada depois de a Pfizer apresentar estudos que indicaram a segurança e eficácia da vacina para este grupo.

Os estudos do imunizante produzido pela farmacêutica americana foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela agência. Nos Estados Unidos e na Europa, a Pfizer está testando sua vacina em bebês a partir dos 6 meses de idade e em crianças com 11 anos ou menos.

