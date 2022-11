Ao estilo worship, Banda Zuri participa de Conferência Gospel

Ao som de muito worship, gênero musical gospel quem tem conquistado o público paraense, a Banda Zuri, chega com show especial ao participar de Conferência Gospel Regional na cidade de Moju, no Pará, ao se apresentar no dia 5 de agosto de 2022, com muita animação, músicas autorais e grandes sucessos da cena gospel local e nacional.



“Estamos preparando algo grandioso e lindo, um set musical recheado de grandes mensagens de fé e ensinamentos que vão mudar a forma das pessoas enxergarem suas vidas a partir do nosso show, afinal, estamos aqui para sermos servos de Cristo através da música, essa é a nossa missão”, pontua Samuel.



Com uma agenda de shows bem assídua, a Banda Zuri tem se destacado no circuito da música gospel regional, ao se apresentar em shows e eventos do estilo pela capital paraense e também por cidades do interior do estado, onde conseguiu conquistar um público significativo para acompanhar seu trabalho musical de levar mensagens de amor e religião para aqueles que apreciam uma reflexão deste estilo.



“Todos nós da banda somos pessoas muito dedicadas a Cristo e sabemos o quanto uma vida dentro desses princípios é fundamental para a nossa alma, então resolvemos nos unir e levar essa mensagem e essa missão para as pessoas, a pandemia veio aí, deu uma freada no nosso trabalho, mas estamos firmes e fortes na estrada novamente”, comenta Thiago, músico da banda.



Ao cantar o estilo worship, gênero musical que traduzido do inglês significa “adoração”, a banda regional tem levado essa vertente aliada a sua assinatura musical ao público que tem aprovado a novidade: “A galera têm dado um retorno muito positivo pra gente, o que nos motiva a sempre fazer o melhor, então povo de Moju, nos aguarde, vai ser lindo nosso encontro musical”, promete Thiago.

Foto: Divulgação