Ao lado de Moro, Bolsonaro diz crer que Lava Jato retornará

Ao lado do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil-PR), o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou acreditar que a operação Lava Jato retornará em um “futuro próximo”, “para o bem do Brasil”. A declaração ocorreu durante entrevista após o debate presidencial na Band, no domingo (16).

– Ele [Moro] é um dos responsáveis pelo surgimento e ressurgimento do Brasil naquela época. Perdemos um pouco com a volta do Lula interferindo em vários setores. Mas, acredito que a Lava Jato volte a ser uma realidade num futuro próximo para o bem do nosso Brasil – ponderou Bolsonaro.

O próprio chefe do Executivo convidou o ex-ministro da Justiça para acompanhá-lo na ocasião. Os dois se reaproximaram no segundo turno, após Moro declarar apoio a Bolsonaro, em oposição a Lula.

Na entrevista, o senador eleito afirmou que é contra o projeto de poder do Partido dos Trabalhadores. De acordo com ele, o retorno da sigla à Presidência da República é “inaceitável”.

– Eu preciso chegar na minha casa poder olhar para o meu filho e dizer que o crime não compensa – assinalou.

Fonte: Pleno News

Foto: Carolina Antunes/PR