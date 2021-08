Ao menos 7 morrem após passagem de furacão no México

Pelo menos sete pessoas morreram depois que o furacão Grace passou pelo México, disse neste sábado o governador do Estado de Veracruz, Cuitláhuac García.

Depois de atingir o leste do México com chuvas torrenciais e ventos fortes, Grace foi rebaixado na manhã de sábado para tempestade tropical, disseram as autoridades, embora ainda descarregando precipitações volumosas em vários Estados do país.

O Grace, uma das tempestades mais fortes a atingir a costa do Golfo do México em anos, tocou a terra como um potente furacão de categoria 3 em Veracruz, causando quedas de energia e derrubada de árvores.

Depois de entrar no país, foi rebaixado para a categoria 1.

“Grace enfraqueceu rapidamente em terra, mas ainda assim causa chuvas muito fortes e inundações em partes do centro-leste do México”, disse o NHC, órgão nacional dos EUA.

Meio milhão de clientes ficaram sem eletricidade após a passagem de Grace nos Estados do centro-oeste de Veracruz, Hidalgo, Puebla e San Luis Potosí, informou a comissão de eletricidade federal.

As autoridades locais exortaram a população a ficar em suas casas ou em abrigos montados em lugares altos, à medida que a tempestade se aproximava da área metropolitana de Valle de México, formado pela capital e dezenas de municípios que abrigam mais de 22 milhões de habitantes.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Reuters