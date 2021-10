Ao menos 97 motoristas são autuados e 35, presos por embriaguez ao volante em Belém e Salinópolis

Ao menos 35 motoristas foram presos por dirigirem embriagados após serem flagrados pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) do Pará durante fiscalizações no fim de semana em Belém e Salinópolis, divulgou o órgão na terça-feira (19).

Ao todo, foram 97 autuações de pessoas que estavam dirigindo sob efeito de álcool. Os 35 presos foram levados para delegacias nas duas cidades. Não foi detalhado se todos permaneceram detidos ou não.

Em três dias de operação em Belém, foram realizados 1184 testes de etilômetro, mais conhecido como teste do bafômetro. O resultado foram 30 autuações por direção sob influência de álcool.

Sete condutores se recusaram a realizar o teste, sendo que 17 condutores foram presos por dirigirem sob influência de álcool. Segundo o Detran, eles apresentaram índice superior a 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões.

Já em Salinópolis, nordeste do Pará, entre quarta-feira (13) e domingo (17) de outubro foram realizados 1.447 testes de etilômetro, dos quais resultaram em 67 condutores autuados sob influência de álcool. Dentre estes, cinco se recusaram a realizar o teste e 18 foram enquadrados pelo crime de trânsito.

Outra operação foi realizada com o objetivo de remover motocicletas em situação irregular.Sete veículos foram removidos, entre eles motocicletas com alterações realizadas nas características originais que deixam o veículo em desacordo com o previsto por lei, prejudicam a saúde e o meio ambiente.

Ainda em Salinópolis, com o Projeto Sentinela, 120 veículos que apresentaram irregularidades administrativas e de licenciamento foram regularizados no posto de serviço localizado no município.

Fonte: g1 Pará — Belém