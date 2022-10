Ao tentar tirar selfie, turista cai nas Cataratas do Iguaçu e morre

Um turista canadense morreu ao cair nas Cataratas do Iguaçu enquanto tentava tirar uma selfie. O acidente ocorreu por volta das 11h da segunda-feira (17). Foram mais de 24 horas de busca, até que o corpo foi encontrado próximo à ponte Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, a Puerto Iguazú, cidade argentina.

No momento da queda, o homem de 60 anos se encontrava na passarela das Cataratas de Bosetti. Segundo testemunhas, ele subiu no corrimão de proteção para registrar a foto, mas acabou perdendo o equilíbrio.

Imediatamente após o acidente, equipes argentinas iniciaram a operação de resgate. Entretanto, a ação foi prejudicada em razão do grande fluxo de água recente, provocado pelas chuvas intensas na região. O ponto turístico precisou passar três dias interditado na última semana em razão dos temporais.

O corpo do turista foi encontrado por uma empresa de passeios náuticos, segundo noticiou a imprensa argentina.

Fonte: Pleno News

Foto: Pixabay | Werner Sidler