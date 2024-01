Daqui a pouco Águia de Marabá enfrenta o Paysandu, pela terceira rodada do Campeonato Paraense 2024. O confronto deste sábado (27) inicia a partir das 17h, no Zinho Oliveira, em Marabá, e você pode acompanhar a bola rolar, ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do YouTube de A Província do Pará.

O Águia de Marabá, atual campeão da competição, precisa reagir se quiser conquistar os três pontos nessa rodada, pois a equipe vem de dois empates seguidos em campo, e isso vem deixando a torcida nenhum um pouco satisfeita. No momento, a equipe está na oitava posição da classificação.

Já o seu adversário, o Paysandu, vem de dois resultados positivos, com 100% de aproveitamento na competição, os bicolores pretende continuar no mesmo ritmo e melhorar as jogadas em campo para tentar aumentar o saldo de gols, e conquistar mais uma vitória na tarde deste sábado (27).

Por: Marina Moreira