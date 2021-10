Botafogo-PB e Paysandu subirão ao gramado do Estádio Almeidão, em João Pessoa, para o quarto confronto entre os clubes nesta temporada, pela Série C do Brasileiro. Até aqui, o Belo se deu melhor e já conquistou duas vitórias, com apenas um empate no duelo. Neste domingo, as equipes se enfrentam pela rodada #5 do quadrangular final da Terceirona, com a bola rolando às 18h.