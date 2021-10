AO VIVO – BOTAFOGO X PAYSANDU – CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE C I 31.10.2021

Hoje tem campeonato da série C do Brasileirão e quem entra em campo é o Botafogo-PB para encarar o Paysandu, os times se enfrentam pela quarta vez, a bola vai rolar no Estádio Almeidão, em

João Pessoa, ás 18h.

Essa será a partida da 5° rodada do quadrangular final do campeonato da série C, a equipe do

Botafogo ocupa o terceiro lugar no grupo C do quadrangular final com 5 pontos. O time

depende que o Criciúma perca uma partida na rodada para chegar ao segundo lugar no Grupo.



Enquanto isso, o Paysandu é o lanterna da chave, o time bicolor não venceu no quadrangular

final e está com dois pontos, se o Paysandu perde o jogo deste domingo ele perde as chances

de garantir o acesso para a série B. Se Paysandu vencer ele garante os três pontos na tabela de classificação, mas em caso de empate os dois pontuam com apenas um ponto.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira